«الصحة العالمية» تثمّن التدابير السعودية في الحج

المصدر: (جنيف - وكالات)

هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقال غيبرييسوس في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك: «أود أن استهل كلمتي متمنياً لجميع المسلمين أينما كانوا عيد أضحى مباركاً، وأود أن أهنئ المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان».

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «هذا دليل قوي على أنواع التدابير التي يمكن للبلدان ويجب عليها أن تتخذها من أجل التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد»، مشيراً إلى أنّ الأمر ليس سهلاً، ولكنه ممكن، فالجائحة لا تعني أن الحياة يجب أن تتوقف. أردف غيبرييسوس: «يجب علينا جميعاً أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، وأن نتخذ الخطوات اللازمة لاستئناف حياتنا بينما نحمي أنفسنا وغيرنا، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا».

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