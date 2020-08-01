مقتل وإصابة 9 من الشرطة الاتحادية العراقية في هجوم بسامراء

المصدر: د ب ا

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء أمس الجمعة بمقتل وإصابة تسعة من عناصر الشرطة الاتحادية في حصيلة أولية اثر هجوم شمال عربي سامراء (130كم شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي إن"اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية قتلا مساء أمس، وأصيب سبعة آخرون في حصيلة أولية إثر هجوم بأسلحة مختلفة شنه مسلحون على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة العباسية (10 كم شمال غربي سامراء)".

وأوضح البازي أن "الهجوم مستمر لحد الآن".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكريا قبل أكثر من عامين.

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