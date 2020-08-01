الأمن العراقي يفكك صاروخ كاتيوشا معداً للإطلاق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

ذكر بيان عسكري عراقي، أمس، أن القوات العراقية عثرت على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في إحدى المناطق جنوبي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية عثرت على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة، ضمن قاطع الفوج الأول بالفرقة السادسة في بغداد. وذكر البيان، أنه تم تفكيك الصاروخ ورفعه من قبل الجهد الهندسي من دون حادث يذكر. واستهدفت ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا، قبل عدة أيام، قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف.

جدير بالذكر أن العراق يشهد منذ مطلع العام الجاري، هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون والمنطقة الخضراء. ووجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، تحذيراً شديد اللهجة، إلى الجهات التي تطلق الصواريخ، مشيراً إلى أنها مهددة لاستقرار العراق.

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