بالفيديو.. نشوب حريق مهول في الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب منذ قليل، حريق مهول في منطقة ورش المراكب منطقة بحري بالإسكندرية في مصر، وانتقل إلى المراكب المتواجد داخل المرسى، بحسب "اليوم السابع".

وكان قسم شرطة الجمرك والحماية المدنية بالإسكندرية تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق كبير في منطقة ورش المراكب وسرعة انتشاره لوجود أخشاب,

وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومعرفة أسباب اندلاعه.

وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على الحريق، من دون وقوع إصابات.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء وخزانات مياه لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز