بالفيديو.. نشوب حريق مهول في الإسكندرية
نشب منذ قليل، حريق مهول في منطقة ورش المراكب منطقة بحري بالإسكندرية في مصر، وانتقل إلى المراكب المتواجد داخل المرسى، بحسب "اليوم السابع".
وكان قسم شرطة الجمرك والحماية المدنية بالإسكندرية تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق كبير في منطقة ورش المراكب وسرعة انتشاره لوجود أخشاب,
وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومعرفة أسباب اندلاعه.
وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على الحريق، من دون وقوع إصابات.
ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء وخزانات مياه لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل.
بالفيديو.. نشوب حريق مهول في #الإسكندريةhttps://t.co/p6cBpgqzdV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/j1oeHDPtrP— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020
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