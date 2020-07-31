لبنان يعود إلى الإغلاق

المصدر: بيروت- وكالات

أقفلت الدوائر والمؤسسات الخاصة والمصارف وأماكن التجمعات في لبنان امس أبوابها تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بعد الارتفاع الكبير بعدد الوفيات والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين بحيث بلغ العدد الإجمالي للوفيات 55 والإصابات إلى 4202.

وأفاد شهود بأن الأسواق التجارية والجامعات والمصارف أقفلت أبوابها،كما ألغيت المناسبات الدينية على اختلافها، وكذلك المناسبات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية على أنواعها، فيما سجل تحرك مكثف للدوريات الأمنية لمراقبة حسن تطبيق قرار الحكومة الذي يستمر لغاية الثاني من أغسطس المقبل،ويتجدد في الخامس من أغسطس إلى العاشر منه.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لنقل النازحين السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر بمختلف المناطق اللبنانية منعاً لتسببهم بالعدوى خلال انتقالهم إلى الحدود.

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