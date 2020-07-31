«التعاون الإسلامي» تشيد بخطة الحج

المصدر: جدة- البيان، وكالات

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالخطة الاستراتيجية التنفيذية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، في تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعي، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.



وأكد العثيمين أن المملكة نجحت في تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة، التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام الاستثنائي.



وقال نائب وزير الحج والعمرة السعودي د.عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أمس، إن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنفيذية لموسم حج 1441هـ، بعد صدور قرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة جداً، وذلك لمنع تفشي جائحة «كورونا» بين الحشود الكبيرة، التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها، وقبل ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.



وأضاف: «حرصت الوزارة وجميع الجهات المشاركة في حج هذا العام على تقديم أفضل الخدمات، وتطبيق أعلى معايير الصحة، والإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الواجب اتباعها في موسم الحج إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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