كسوة جديدة للكعبة المشرّفة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

استبدل الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الليلة قبل الماضية، بكسوة الكعبة أخرى جديدة استخدم فيها نحو 670 كيلوغراماً من الحرير الخام و120 كيلوغراماً من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 20 مليون ريال. وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، كما قامت الرئاسة بتأمين كل الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة، لتتم هذه العملية بأقصى درجات الأمن والسلامة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد بن محمد المنصوري، في بيان، إن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء.

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