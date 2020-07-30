مصر... بيان بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

ناقشت غرفة عمليات "الأوقاف المصرية" متابعة خطبة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بنفس الضوابط الاحترازية، والتأكيد على غلق جميع المساجد في هذا التوقيت، واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن.

كما ناقشت متابعة أداء خطبة الجمعة والتي ستؤدى بمسجد التلفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال، وبنفس الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف.

وبحسب بوابة "الأهرام"، ستكون إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو الجاري، حتى الاثنين الثالث من أغسطس 2020.

وستكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

بينما ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت.

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