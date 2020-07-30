البحرين: السجن لمصاب بكورونا حاول عمداً نقل العدوى

المصدر: المنامة - وكالات

قضت محكمة بحرينية بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف دينار (2652 دولاراً) على شخص أدين بمحاولة نقل فيروس كورونا المستجد إلى الأطباء، إذ تعمد السعال وملامستهم وهو مصاب بالفيروس.

وقال رئيس النيابة عدنان الوداعي إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها في القضية الخاصة بشأن قيام أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتعريض الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام.

وأفاد بيان النيابة البحرينية بأن إدارة الصحة العامة كانت قد «أبلغت عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل اختبار فيروس كورونا، حيث كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس».

وأضاف البيان: «أثناء ذلك تعمد المتهم إزالة كمام الوجه والسعال أمام الأطباء الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم».

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