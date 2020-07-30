الفاتيكان ينعى «طبيب الغلابة»

المصدر: الفاتيكان - وكالات

نعى الفاتيكان على موقعه الإلكتروني «الفاتيكان نيوز» الطبيب المصري محمد مشالي المعروف باسم «طبيب الفقراء».

وجاء في بيان الفاتيكان: «توفى رجل معروف باسم طبيب الغلابة عن عمر ناهز 76 عاماً، محمد مشالي قضى حياته في علاج الفقراء برسوم رمزية».

وأضاف الموقع «يتمتع محمد مشالي بمكانة أسطورية في مصر، بعد أن تعهد بأنه لن يأخذ أبداً قرشاً واحداً من الفقراء والمعدمين، حيث كان يحضر المرضى في عيادته في شمال مصر، حتى أطلق عليه بعد سنوات من العمل طبيب الفقراء».

وكقاعدة عامة قام بتحصيل بضعة جنيهات لكل زيارة، لكن أولئك الذين يعانون من الفقر المدقع غالباً ما تلقوا استشارات وأدوية من دون أي تكلفة على الإطلاق.

وأشار الموقع إلى أن مشالي متخصص في علم الأوبئة والطب الباطني وطب الأطفال، بعد تخرجه في كلية الطب عام 1967، ثم عمل في العديد من عيادات الريف قبل أن يفتح عيادته الخاصة في طنطا، كانت أعماله ذات اهتمام واسع في مصر لدرجة أن أفكاره وخبراته ومعتقداته ظهرت غالباً في البرامج التلفزيونية وفي الصحافة.

وأضاف الموقع كان مشالي رجلاً لديه إرادة حادة، فرغم تدهور صحته خلال العام الماضي، استمر في العمل.

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