دبلوماسي أمريكي يودع العراق برسالة مؤثرة

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلن القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأمريكية براين ماكفيترز،أمس، انتهاء عمله في العراق، مؤكداً التزام بلاده ببناء علاقة مع بغداد تقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين. وقال ماكفيترز في بيان: «سأحمل جزءاً من العراق معي إلى الأبد، وبهذا لن أقول مع السلامة، بل سأقول إلى اللقاء».

وأضاف ماكفيترز في بيان: «لقد تشرّفت بالعمل نائباً لرئيس البعثة في بغداد العام الماضي والذي شهد تقلباتٍ أكثر مما ينبغي، لقد طرأ الكثير من التغيير خلال العام الماضي، فقد شهدنا في أكتوبر 2019 حركة حقيقية جوهرية، طالب من خلالها الشعب العراقي بالتغيير وحصدِ فرصٍ أفضل وخدمات حكومية أفضل والرغبة في دولة ذات سيادة وحرة في تحديد مصيرها دون تأثير القوى الفاسدة». وأضاف: «شهدنا أيضاً ظهور جائحة عالمية ألمّت بنا بشدة في كل من العراق والولايات المتحدة، ولقد استأنفنا حواراً استراتيجياً بين بلدينا للعمل، على نحوٍ أوثق، على تعزيز أهدافنا وقيمنا المشتركة».

وتابع: «ومع ذلك، يبقى الكثير على حاله، إذ لا نزال ملتزمين بشراكاتنا مع الحكومة العراقية لدعم تطلعات الشعب العراقي لمستقبل أفضل، كما نواصل دعمنا لجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فضلاً عن الاستمرار في دعم القطاع الصحي في العراق لشراء أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية للعاملين العراقيين في المجال الطبي، وكنا أول حكومة تقدم معدات اختبار موثوقة إلى المختبرات العراقية لتشخيص المصابين بكوفيد 19».

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة ببناء علاقة مع العراق تقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وستواصل تعزيز هذه الجهود وتوسيع علاقتنا. وأضاف «تسعدني حقيقةَ أنني كنت جزءاً من ترسيخ هذه الشراكة طويلة الأمد».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز