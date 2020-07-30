تغطيــة مباشرة من مشعر عرفات الطاهر

المصدر: البيان الإلكتروني

يعيش العالم الإسلامي اليوم أسعد لحظاته حيث يكثر المؤمنون في بقاع العالم من اللأعمال الصالحة تقربا إلى الله تعالى، فيما يؤدي الحجاج مناسك الحج.

وللعشر من ذي الحجة نفحات ربانية.. وللحجاج أشواقٌ منتظرة بقرب أداء حج بيت الله الحرام وهم في سلام آمنين باحتياطات صحية ووقائية أعدت لضمان سلامتهم.

ويستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم صباح اليوم الخميس بالوقوف على صعيد عرفات بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، بعد مبيتهم أمس الأربعاء بمشعر منى، حيث قضوا يوم التروية.

وفيما يلي نقدم لكم تغطية مباشرة من مشعر عرفات الطاهر ونقل صور إيمانية لحجاج بيت الله..

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