تغطيــة مباشرة من مشعر عرفات الطاهر
يعيش العالم الإسلامي اليوم أسعد لحظاته حيث يكثر المؤمنون في بقاع العالم من اللأعمال الصالحة تقربا إلى الله تعالى، فيما يؤدي الحجاج مناسك الحج.
وللعشر من ذي الحجة نفحات ربانية.. وللحجاج أشواقٌ منتظرة بقرب أداء حج بيت الله الحرام وهم في سلام آمنين باحتياطات صحية ووقائية أعدت لضمان سلامتهم.
ويستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم صباح اليوم الخميس بالوقوف على صعيد عرفات بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، بعد مبيتهم أمس الأربعاء بمشعر منى، حيث قضوا يوم التروية.
وفيما يلي نقدم لكم تغطية مباشرة من مشعر عرفات الطاهر ونقل صور إيمانية لحجاج بيت الله..
بث مباشر لمناسك #الحج من بيت الله الحرام#عيد_الاضحي#السعودية#يوم_عرفة https://t.co/7JnmDIfeHz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020
#وزارة_الحج: تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر #مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر #عَرفات #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OoduhDzRtK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020
#وزارة_الحج_والعمرة: اكتِمالُ جاهزيّة مشعَر #عَرفات الطّاهِر لاستقبال ضيُوف الرّحمن @HajMinistry #يوم_عرفة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/o155prb98p— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020