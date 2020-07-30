«رشوة» تفضح التمويل القطري لحزب الله الإرهابي

المصدر: (دبي -البيان)

كشف متعاقد أمني عمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية عن أن سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سعى إلى التفاوض معه على اتفاق، يتم بموجبه دفع 750 ألف يورو، لكي يلتزم الصمت بشأن دور قطر في تمويل حزب الله الإرهابي.

وقال المتعاقد إن السفير القطري قدم المساعدة إلى وكالة علاقات عامة ألمانية، في قضية تستر معقدة، من أجل إخفاء التمويل القطري للميليشيا الإرهابية. وكان المتعاقد قد قال للصحافة الألمانية هذا الأسبوع، إنه أعد ملفاً حول الدعم الذي توفره قطر لحزب الله.

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