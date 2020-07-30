الإمارات ترحب بإطلاق محادثات سلام في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

رحّبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني إطلاق عملية سلام، مشيدةً بالهدنة الجديدة في أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، دعمها وتأييدها محادثات السلام، حقناً لدماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق، مشيدةً في الوقت ذاته بالإنجازات التي تحققت من تنمية في مجال العمل الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك ما تم إنجازه في مجال حقوق المرأة والطفل خلال الـ20 عاماً الماضية.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، ما يمكّن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها، رحّبت الولايات المتحدة بهدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة ومتمردي «طالبان»، وأبدت أملها بإمكان إطلاق محادثات السلام سريعاً.

وأعلن سفير الولايات المتحدة في كابول روس ويلسون: «أرحب بالإعلان عن هدنة في عيد الأضحى.. الأفغان يستحقون الاحتفال بالعيد بسلام»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعادت محادثات السلام التي تأجّلت طويلاً بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» إلى مسارها الثلاثاء على ما يبدو، بعدما أعلن الرئيس أشرف غني أن المفاوضات قد تبدأ الأسبوع المقبل، بينما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تبدأ الهدنة أول أيام عيد الأضحى (الجمعة) لتستمر خلال العطلة.

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