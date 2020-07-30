الكاظمي: حريصون على انتخابات شفافة

المصدر: (بغداد - وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنّ بلاده حريصة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.

وجاءت تصريحات الكاظمي، في بيان منشور على حساب رئاسة الوزراء على موقع «تويتر»، بعد لقائه مسؤول الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيز. وأشاد الكاظمي، بدور الأمم المتحدة المهم في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال رئيس الحكومة العراقية: «تدعم الأمم المتحدة مفوضية الانتخابات، في المجالات الفنية والتدريبية». وأضاف: «سنحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات الشعب العراقي».

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