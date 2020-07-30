الأردن.. مرسوم ملكي بإجراء انتخابات عامة في نوفمبر القادم

المصدر: (عمّان - وكالات)

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ19 في موعدها القانوني، ليحسم الجدل القائم في الشارع الأردني حول إجراء الانتخابات.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، التي تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية بأكملها، عن تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وكان رئيس مجلس المفوضية، أحمد الكلالدة، أكد أن الهيئة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة الأردنيين، موضحاً أن المسألة الزمنية للانتخابات مضبوطة بموجب القانون والدستور. وأشار الكلالدة إلى استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات ضمن الشروط الصحية اللازمة لها في ظل جائحة فيروس كورونا التي يتعرض لها العالم.

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