الحجاج يؤدون طواف القدوم.. ويصعدون عرفات اليوم

المصدر: مكة المكرمة - البيان، وكالات

توافد حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس إلى المسجد الحرام، حيث أدوا طواف القدوم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبدء مناسك الحج للعام الهجري الجاري 1441هـ، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها المملكة العربية السعودية، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين في أجواء مفعمة بالإيمان.

وبدأ الحجاج، أمس، مناسكهم، بالتصعيد إلى مشعر منى، بعد أن اكتمل وصول جميع دفعات الحج إلى مقر عزلهم الصحي في مكة المكرمة، حيث كانت الدفعة الأخيرة من العسكريين والممارسين الصحيين السعوديين الذين أصيبوا بفيروس «كورونا» وتعافوا منه.

وقضى الحجاج بمنى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون إليه. وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، حيث يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً دون جمع ويُسن المبيت في منى. ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق ليوم غدٍ الجمعة بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن ثم المبيت في مزدلفة.

أفضل الأيام

وسيقف حجاج بيت الله، اليوم الخميس، على صعيد عرفات. ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم في صعيد عرفات الذي يحتضن جبل الرحمة ذا الميزة الدينية.

وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في «البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ»، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي الصحن والمسعى قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام. وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، والتوجه إلى المسجد الحرام.

وبعد طواف القدوم، بدأ حجاج بيت الله الحرام أداء «السعي» بين الصفا والمروة مع الالتزام بالتباعد الجسدي وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

تعقيم المطاف

وانتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ وقت مبكر، وبحسب خطتها لموسم حج هذا العام، من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام بالإضافة إلى تنظيم حجاج بيت الله الحرام في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة وإدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب، وتكثيف القوى العاملة سواء عن بعد أو داخل المسجد الحرام.

وتزينت الكعبة المشرفة أمس، بأداء الحجاج طواف القدوم قبل الذهاب لمشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط تطبيق المسافات الآمنة بين الحجاج أثناء الطواف، وإجراءات مشددة في التباعد وتطبيق التدابير الوقائية.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، الملصقات الأرضية المؤقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز