مصر تثمن جهود السعودية والإمارات لدعم الحل السياسي في اليمن

المصدر: وام

ثمّنت جمهورية مصر العربية، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لدعم مسار الحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب بيان اصدرته الخارجية المصرية اليوم عن تقدير مصر لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

ورحبت مصر بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى مرجعيات التسوية السياسية المُتفق عليها.

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