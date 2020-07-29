عبد الله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان العلاقات والأوضاع في المنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

كما بحث سموه ووزير الخارجية المصري عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وتناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين الشقيقين في مواجهة تداعياته.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الكبيرة والخيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد سموه العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.

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