الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً بالضفة ويتوغل في غزة

المصدر: وام

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات في الضفة طالت (25) شخصاً، وتركزت في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار، صباح اليوم، صوب الأراضي الزراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن جنود الاحتلال المتمركزين قرب موقع ابو صفية شرق مخيم المغازي أطلقوا النار صوب الاراضي الزراعية، ما أجبر المزارعين على مغادرة حقولهم دون وقوع إصابات.

وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم، لمسافة محدودة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوغلت 4 جرافات عسكرية يرافقها حفار عشرات الأمتار قرب السياج الامني شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.

ويعد التوغل الثاني في المنطقة نفسها خلال 24 ساعة.

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