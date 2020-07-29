لأول مرة في تاريخ مصر.. إطلاق اسم إعلامية شهيرة على محطة مترو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير عن إطلاق اسم الإعلامية صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح أول مصرية يطلق اسمها على محطة مترو.

والإعلامية صفاء حجازي، كانت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتوفيت في العام 2017، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

تولت صفاء حجازي إعلامية رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري فى أبريل 2016، خلفًا لعصام الأمير الذي تمت إقالته من المنصب في نفس الشهر، وظلت فى منصبها إلى أن تُوفيت في 28 مايو 2017 بعد معاناة مع المرض، وفقاً لموقع "مصر العربية".

وتخرجت صفاء حجازي من قسم المحاسبة في كلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984، والتحقت بالعمل الإعلامي بعد إعلان قرأته في إحدي الصحف عن طلب مذيعات، ونجحت في اختبار الإذاعة المصرية بعد حصولها على حوار مع رئيس الحكومة عاطف صدقي.

فيما نجحت كذلك في تسجيل برنامج مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وتزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990، حيث بدأت كقارئة نشرة.

طيلة عشرين عامًا، قدمت صفاء حجازي برنامج بيت العرب على التلفزيون المصري، من تمويل جامعة الدول العربية، فيما قامت بإجراء حوارات مع ملوك وروؤساء الدول العربية، فضلًا عن تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية.

في 2007، تم منعها من الظهور على التلفزيون المصري، على خلفية حملة قام بها التلفزيون لاستبعاد المذيعات ذوات الوزن الزائد، بعد عملها لمدة 17 عام كمقدمة نشرة نشرة التاسعة. وفي العام التالي، أصيبت حجازي بمرض أقعدها عن الظهور في التلفزيون لمدة عام كامل، والذي تسبب بدوره في فقدانها ما يزيد عن العشرين كيلوغرامًا من وزنها.

في 2013، قامت الإعلامية درية شرف الدين، وزيرة الإعلامت بعيينها كرئيسة لقطاع الأخبار خلفًا لإبراهيم الصياد، الذي خرج على المعاش في تلك الفترة، بعد فشل القطاع في تغطية أحداث كرداسة، لتكون بذلك أول سيدة في هذا المنصب.

في 2015، كرمها اللواء مهاب مميش على جهودها في ظهور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بمظهر جيد. ليطلب بعد ذلك رئيس التلفزيون، عصام الأمير، في نفس العام، من رئيس الوزراء المصري حينذاك المهندس إبراهيم محلب إقالتها من منصبها على خلفية مشاكل إدارية في قطاع الأخبار، إلا أن طلبه قُوبل بالتأجيل. ليتم تعيينها بعد ذلك، رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلفًَا لعصام الأمير، بناء على قوة إدارتها لقطاع الأخبار.

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