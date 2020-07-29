منى جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

في حين تستقبل منى اليوم الحجاج لقضاء يوم التروية في ظل جائحة كورونا، التي فرضت حجا استثنائيا محدود العدد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، جندت المملكة طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والسلامة وتحقيق الأمن والأمان للحجاج، وفق صحيفة "مكة".

وتبدأ رحلة الحجاج اليوم بـ "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك" في الخامسة والنصف فجراً بتوقيت السعودية، بالاتجاه إلى ميقات وادي محرم للإحرام بالحج، ومن ثم التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، قبل التوجه إلى مشعر منى عبر حافلات معقمة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل استقبالهم في «أبراج منى» التي تهيأت لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك حرصا على سلامة الحجاج.

مشعر منى

يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة، ويبعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو عبارة عن واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، يحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مزدلفة وادي محسر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز