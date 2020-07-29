وقف التصعيد وطرد المرتزقةأهم أولويات واشنطن

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

ثلاثة مطالب نقلها القائم بأعمال السفارة الأمريكية، جوشوا هاريس، لحكومة الوفاق، تمثّلت في وقف التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وتسريح الميليشيات ونزع سلاحها، ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة. نقل الدبلوماسي الأمريكي لمسؤولين في «الوفاق»، مواقف بلاده المعلق بملفات وقف التصعيد.

وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا، وتكثيف جهود تسريح الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها. ووفق السفارة الأمريكية، فإنّ هاريس جدد دعم واشنطن لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وشدّد على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد، معرباً عن استعداد بلاده للعمل مع مجموعة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي.

وأكدت مصادر مطلعة، أنّ واشنطن لم تعد مستعدة للمغامرة بعلاقاتها بحلفائها في العالم العربي وأوروبا، من أجل عيون أردوغان وأهدافه التوسعية، وأنّ الرسالة الأمريكية وصلت لسلطات «الوفاق» والقيادات الجهوية في مصراتة.

وأضافت المصادر، أنّ الجهود الأمريكية تنصب حالياً على عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى، وهي منع حصول أية مواجهات جديدة في سرت والجفرة، وضمان عدم وقوع صدام مباشر بين مصر وتركيا داخل ليبيا، وفتح الحقول والموانئ النفطية، وإخراج المرتزقة الأجانب، والتوجّه نحو الحل السياسي وفق مخرجات مؤتمرات برلين وإعلان القاهرة، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجل لا يتجاوز النصف الأول من العام المقبل.

ضبط نفس

ووفق تقرير نشره موقع «لونوفال أفريكوم»، فإنّ الإدارة الأمريكية تحاول طويلاً ضبط النفس حيال التدخل التركي في ليبيا. ولفت التقرير إلى ما تم الكشف عنه مؤخراً، من قلق متزايد لدى الجيش الأمريكي من حرب تديرها تركيا بالوكالة في ليبيا.

وذلك انطلاقاً من التقرير الفصلي حول عملية مكافحة الإرهاب في شمال وغرب إفريقيا الذي أصدرته هيئة الرقابة الداخلية في وزارة الدفاع الأمريكية، وتطرقت فيه وللمرة الأولى لملف التدخّل العسكري التركي بإرسال الآلاف من مرتزقتها.

تعميق أزمة

وتشير مصادر ليبية مطلعة، إلى أنّ التدخل التركي، زاد من تعميق الأزمة لا سيّما في العلاقات الإقليمية، وداخل حلف الناتو، وأحرج واشنطن مع عدد من حلفائها الأوروبيين، الأمر الذي تحاول الولايات المتحدة تلافيه، عبر السعي للجم الاندفاع التركي في ليبيا وشرق المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء. وتعتبر الإدانة الأمريكية لتركيا، بالاعتماد على المرتزقة لتكريس نفوذها في الداخل الليبي، وفق مراقبين، تجريماً ضمنياً لنظام أردوغان، يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في ملاحقته قضائياً وفق القانون الدولي.

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