«الشعب»: «النهضة» تغري النواب بالأموال

المصدر: (تونس - وكالات)

اتهم أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي، حركة النهضة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة المقررة الخميس.

وأوضح المغزاوي، أمس، أنّ النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بعدم التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها، حتى تصبح لاغية وتبطل الجلسة العامة. وأكد المغزاوي، أنّ الغنوشي حاول بشتى الطرق خرق النظام الداخلي حتى لا تنعقد جلسة سحب الثقة منه، معتبراً تسويقه لها لإعادة منحه الثقة ضحك على الذقون، على حد قوله.

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