السيسي يطمئن المصريين بشأن ملف سد النهضة

المصدر: (القاهرة - البيان)

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، حرص بلاده على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري، مشدّداً على أنّ مصر لن توقع على شيء لن يحقق المصلحة القومية. وأضاف السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، على الطريق بين القاهرة والسويس

«قلق الشعب من سد النهضة مشروع، لكن علينا أن نعلم ونتأكد بعدالة موقفنا في سد النهضة، هذه القضية، تاريخية، مثل الهرم والحضارة المصرية قامت منذ آلاف السنين على ضفاف هذا النهر العظيم، ومن هنا تأتي عدالة موقفنا وقضيتنا، لكنه في الوقت ذاته فإنّ الموقف المصري الثابت أنه إذا كان من حق الدول استخدام المياه في التنمية، من حقنا نحن عدم تعرضنا لأي ضرر».

وأوضح السيسي، أنّ مصر تدعم أثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشدداً على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من المياه. وأردف: «لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري، نحن نتفاوض لنستفيد جميعاً، ولا يقع ضرر علينا، مصر لديها مبادرة لاستكمال ما تبقى من الأرض الزراعية بنظام الري الحديث وعلينا السعي فيها بجدية، اتخذنا إجراءات مبكّرة في مشاريع معالجة المياه وباستثمارات ضخمة تصل لتريليون جنيه، اطمئن المصريين لن يستطيع أحد أن يجور علينا أو يجور على حقوق مصر وأمنها القومي، سواء في قضية المياه أو غير ذلك».

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