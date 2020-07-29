11 وفاة و500 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

المصدر: وام

أعلن المغرب أمس تسجيل 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، و513 حالة شفاء، و11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن معاد لمرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، قوله إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 21 ألفا و387 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 17 ألفا و66 حالة بنسبة تعاف تناهز 80 %، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 327 حالة.

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