وقفة دعماً للأسرى والاحتلال يسلم إخطارات بالهدم في الخليل

المصدر: القدس المحتلة-البيان،وكالات

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إخطارات بوقف البناء والهدم لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية في بلدة إذنا غرب الخليل كما استولت على رافعة شوكية تابعة لبلدية الخليل، خلال اقتحامها قرية بيرين شرق المحافظة.

وحسب دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية اذنا، فإن قوات الاحتلال داهمت منطقتي الخربة البيضاء وواد الشومر إلى الغرب من بلدة إذنا، حيث سلمت إخطارات بوقف البناء لمزرعة أغنام تعود لفلسطيني ومنزليْن فلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص، فيما لم يعرف عدد الإخطارات التي تم تسليمها للفلسطينيين في هذه المنطقة حيث ألقت قوات الاحتلال الإخطارات بشكل عشوائي.

في غضون ذلك، حمل ذوو الأسرى في طولكرم سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة أبنائهم القابعين في سجون الاحتلال، في ظل جائحة كورونا، وسط إهمال طبي متعمد بحق المرضى منهم.

وطالبوا، خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، اليوم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بضرورة بذل مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها القمعية بحق الأسرى، والإفراج عن المرضى حتى يتسنى لهم العلاج وسط ذويهم.

ودعوا المجتمع المحلي بكافة فئاته ومؤسساته، إلى التفاعل مع قضية الأسرى ومساندتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات التضامنية معهم، ورفع صوتهم عالياً في كافة المحافل لدعم حقهم في الحرية.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر إن وقفة اليوم جاءت للتضامن ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال في ظل جائحة كورونا والإجراءات التي تتخذها إدارة مصلحة السجون من تشديد وتنكيل ونقل تعسفي، ومصادرة الأموال، والقوانين بحق الأسرى والشهداء وذويهم، وتقصير في العلاج والإهمال الطبي بحق المرضى ومنهم الأسير المريض كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس كورونا.

مشيراً إلى أن هناك تخوفاً شديداً من انتشار مرض الكورونا بين الأسرى، خاصة ما حدث يوم أمس عندما أغلقت سلطات الاحتلال سجن ريمون، وقسم 22 في سجن النقب الصحراوي والذي غالبيته من أبناء طولكرم بسبب كورونا.

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