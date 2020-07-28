تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 270831 حالة.

وأضافت الوزارة خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2789 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 225624 حالة، لافتة إلى أن هناك 42418 حالة نشطة حالياً، من بينها 2103 حالات حرجة.

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