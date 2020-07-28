حالة وفاة و481 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا و537 حالة تعافٍ، وذلك بعد إجراء 4641 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن نسبة التعافي بين المصابين قد ارتفعت إلى 43.3% إلى جانب انخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى56.1% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6033 وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

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