مقتل متظاهر في بغداد خلال مواجهات مع الأمن

المصدر: أ ف ب

توفي متظاهر، اليوم، متأثراً بجراحه، بعدما أصيب بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات ليلية في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، كما أكدت مصادر طبية وأمنية، وهو ثالث متظاهر يُقتل خلال يومين.

وتوفي متظاهران، صباح أمس، أيضاً متأثرين بجراحهما، بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، فيما أجج ذلك التظاهرات الدائرة في ساحة التحرير التي كانت مركز حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق انطلقت في أكتوبر، وأصيب 13 متظاهراً آخر خلال الليل في المواجهات، بحسب المصادر الطبية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز