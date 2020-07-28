«خليفة الإنسانية» تغيث سقطرى بتوفير المياه

المصدر: عدن - البيان

واصل فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع إيصال المياه لمختلف مناطق أرخبيل سقطرى التي تعاني شح مياه الشرب النظيفة.

وضمن مشروع سقيا الماء الذي تنفذه المؤسسة وفرت لمنطقة حامورة مركز قبهتن المياه النظيفة والصالحة للشرب، كما تم دعم منطقة حامورة بأكثر من 15 طويات بيبات لكل شدة تبلغ 150 متراً لتوصيل لهم المياه من البئر التي تم حفرها على نفقة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان في منطقة أعرب مركز قبهتن.

شكر

وقال شيخ منطقة حاموره، محمد عبدالله شلولها، إن ناقلة مياه تابعة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وفرت من خلالها المياه لجميع الأهالي في مركز قبهتن، وخاصة أولئك الذين يعانون شحتها.

وأضاف: «تم توفير الكميات المطلوبة من المياه الضرورية وسط فرحة وإشادة من جميع الأسر التي سعدت بهذه الحملة التي ستستمر مدة ثلاثة أشهر».

ووجه شلولها الشكر إلى الإمارات حكومة وشعباً وإلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي تقدم الدعم الإنساني والخيري لسقطرى في كافة القطاعات. من جهته، عبر شيخ منطقة قبتهن مبارك عبدالله عن شكره وتقديره لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لدعمها أرخبيل سقطرى بشكل عام ومركز قبهتن بشكل خاص من خلال حفر الآبار الارتوازية وإيصال المياه عبر ناقلات المياه إلى المناطق التي تنعدم فيها المياه وخاصة في موسم الخريف الذي تشهد فيه سقطرى قحطاً وشحة في المياه.

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