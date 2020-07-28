غريفيث يعرض على مجلس الأمن حصيلة مبادرته «المترنحة»

المصدر: عدن - البيان

من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث اليوم إحاطة إلى مجلس الأمن عن نتائج اتصالاته مع الأطراف اليمنية بشأن مقترحاته للحل والتي تترنح لعدم موافقة أطراف النزاع عليها.

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن غريفيث سيقدم إلى المجلس، إحاطة عن الاتصالات التي أجراها طوال الأسابيع الأخيرة مع الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بشأن مقترحاته الخاصة بإعلان وقف شامل لإطلاق النار ومجموعة الإجراءات الإنسانية، وهي الخطة التي تحفظت الشرعية على التعديلات التي أدخلها المبعوث أخيراً، فيما رفضها الحوثيون وامتنعوا عن الرد عليها.

جثث

وفي اتجاه آخر، أعلنت الميليشيا أنها شرعت في دفن 715 جثة، زعمت أنها مجهولة الهوية، في المستشفيات الواقعة بمناطق سيطرتها، ما يؤكد أن ثلاجات المستشفيات في مناطق سيطرتها امتلأت بجثث الضحايا من جبهات القتال، ولهذا لجأت لهذه الخطوة التي قوبلت بنقد شديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية الذين اعترضوا على دفن هذا العدد الكبير من الجثث بحجة أنها مجهولة الهوية.

مصادر أخرى قالت إن هذه الجثث تعود لعناصر حوثية قتلوا في الجبهات ولم يتم التعرف على هوياتهم، فيما تعود بعضها لمعتقلين في سجون الميليشيا ماتوا أثناء التعذيب، ومختفين في مناطق سيطرة الميليشيا ممن يتم الإعلان والنشر عنهم، حيث تنشط عصابات تجارة الأعضاء بإشراف قيادات حوثية.

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