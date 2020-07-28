الرئاسة الجزائرية: 2500 مقترح حول مسودة تعديل الدستور

المصدر: الجزائر - البيان

نقلت تقارير إعلامية جزائرية أمس أن عدد المقترحات الخاصة بمسودة تعديل الدستور وصل إلى نحو 2500 مقترح.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالمجيد تبون، أمس، وفداً عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة الذي قدم له عرضاً عن أشغال اللجنة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون، وفداً عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة الذي قدم له عرضاً عن أشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور.

وأشار المصدر إلى أن عدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500، وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني.

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