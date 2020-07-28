جهود سعودية استثنائية لإنجاح موسم الحج

المصدر: الرياض- البيان

تشهد المملكة السعودية هذا العام حجاً استثنائياً، يتوافد فيه عدد محدود من ضيوف الرحمن من مختلف مناطق المملكة على مكة المكرمة، بعد أن أنهت السعودية استعداداتها لاستقبالهم، حيث طبقت المملكة هذا العام، آليات صحية مشددة وإجراءات صارمة، تواكب الحجاج منذ وصولهم، يحركها هاجس رئيسي هو ربح رهان تنظيم موسم حج خال من فيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة ضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن العيادة المتنقلة عبارة عن باص طبي متنقل مجهز بجميع التجهيزات الطبية اللازمة، وعيادات طبية متنقلة، تتكون من خمس عيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، منها عيادة طبيب عام للكشف الأولي على المريض، وعيادة أسنان، وعيادة المختبر، وفيها يتم أخذ العينات وتحليلها وإظهار النتائج بوقت قياسي، وعيادة الأشعة والصيدلية لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.

كما يعمل في العيادة الطبية المتنقلة فريق متكامل من ممارسين صحيين، يقدمون خدماتهم الصحية والوقائية والعلاجية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سترافق العيادات المتنقلة الحجاج في رحلة الحج ابتداء من مشعر منى، ومروراً بمشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ووصولاً للحرم المكي الشريف، ومن ثم العودة لمشعر منى مرة أخرى.

إجراءات صارمة

من جانبه، أوضح مستشار رئيس جامعة أم القرى لشؤون الحج والعمرة، د. عبدالعزيز سروجي أن هناك «معادلة من بعدين» تتعامل معها السعودية في مواسم الحج، هما «البعد الزماني والمكاني»، نظراً لوجود أوقات ومواقع محددة لمناسك الحج.

وأضاف: «هذه السنة أضيف البعد الإجرائي لتلك المعادلة الصعبة، إذ يتعين على المملكة فرض إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا».

وأشار سروجي إلى أن 30 في المئة من الحجاج هذا العام هم من «السعوديين الذين سلموا من كورونا من العاملين في القطاع الصحي، ومن رجال الأمن، الذين أصيبوا وتم شفاؤهم، فيما سيتكون حصة غير السعوديين المقيمين بالمملكة هي 70 في المئة».

ومن أجل حج آمن وصحي يضمن سلامة ضيوف الرحمن، اتخذت السعودية أعلى الاشتراطات، فالإجراءات المتخذة صارمة، والبروتوكولات الصحية معلنة، ولا تقبل التجاوز.

مشعر منى

ويبدأ حجاج بيت الله الحرام غداً الأربعاء في الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات، التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج.

محددات صحية

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، إن «المحددات الصحية»، هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة. وشدد بنتن على أنه «لا استثناءات لأحد» في موسم حج هذا العام، لافتاً إلى أنه لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج.

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