تعرف على عقوبة نقل الحجاج غير المصرح لهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن العقوبة لناقلي الحجاج غير المصرح لهم، هي الغرامة، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين الذين يتم نقلهم، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت في وقت سابق أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تتم على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى يعاقب بالسجن 15 يوماً وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاج مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة بحكم قضائي، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ستكون العقوبة السجن لمدة شهرين وغرامة مالية لا تتجاوز 25 ألف ريال عن كل حاج ، والمطالبة بمصادرة المركبة ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ستكون الغرامة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال عن كل حاج ، والمطالبة بمصادرة المركبة ويتم نشر هذه العقوبات عبر وسائل الإعلام .

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