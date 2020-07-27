ضبط عصابة ارتكبت 96 حادثة سرقة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الشرطة السعودية في المدينة المنورة القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص " مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل تورطوا بارتكاب 96 حادثة سرقة، بلغ إجمالي قيمة المسروقات حوالي 386 ألف ريال.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها من خلال دراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص " مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل " ، تورطوا بارتكاب 96 حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحلات التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة، بحسب "صحيفة" الرياض.

وأضاف القحطاني بلغ إجمالي قيمة المسروقات حوالي ثلاثمائة وستة وثمانين ألف ريال، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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