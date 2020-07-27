مستوطنون يحرقون مسجداً في رام الله

المصدر: وام

أحرق مستوطنون، اليوم، أجزاء من مسجد في مدينة البيرة بالقرب من رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية على أحد جدرانه الخارجية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ مستوطنين اقتحموا وحرقوا مرافق مسجد في مدينة البيرة وخطّوا شعارات عنصرية، وأُضرمت النيران في أجزاء من المسجد، وهُرع الأهالي وأخمدوها، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان لاستكمال عملية إخماد النيران بالكامل حتى لا تأتي على المسجد بكامله.

ووصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية الحادث بأنه "جريمة عنصرية"، وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.

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