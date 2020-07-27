تفاعلاً مع تعاطف شعبي.. تحرك كويتي ضد مواطن صفع مصرياً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار مقطع فيديو لتعرض موظف مصري لصفعة من جانب متسوق كويتي موجة من التعاطف مع المعتدى عليه، فيما تحركت السلطات الكويتية لتحقيق العدالة.

وفي أول تحرك رسمي، أمر مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد وليد الشهاب، بضبط مواطن واقتياده إلى مركز شرطة صباح الأحمد السكنية وتسجيل قضية بحقه بتهمة «اعتداء بالضرب».

ووفقاً لصحيفة "الأنباء الكويتية" جاءت تعليمات العميد الشهاب عقب معلومات تم تداولها على وسائل التواصل عن تعرض كاشير للضرب والتنازل تحت ضغط من إدارة الجمعية، ما دفع وزارة الداخلية الى استدعاء المجني عليه وطُلب منه تسجيل قضية.

اعتداء على كاشير في "صباح الأحمد السكنية التعاونية" يثير حفيظة مجلس الإدارة



- العتيبي لـ "الأنباء": نعم تقدمت باستقالتي ورفضها وكيل "التعاون".. والاعتداء سيُرفع للقضاءhttps://t.co/ZhUGQEX51H pic.twitter.com/6ebJU0B47D — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) July 26, 2020

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناولت مقطعا لكاشير يتعرض للضرب من قبل أحد الأشخاص، ورغم أن الوافد الكاشير لم يصدر عنه أي تصرف عدائي، إلا أن الشخص تعمد ضربه أكثر من مرة.

وفور تداول المقطع حدث تعاطف شعبي مع الكاشير وتزامن التعاطف عقب معلومات عن تعرضه للضغط، ما دعا الداخلية إلى التحرك.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، تواصلت مع قنصل عام مصر في الكويت هشام عسران لمتابعة موقف الشاب، مشيدة بسرعة تحرك السلطات الكويتية.

ودعت الوزيرة المواطن المصري وليد صلاح ضحية الاعتداء إلى عدم التنازل عن حقه، مؤكد أن "مثل هذه الحوادث الفردية لا تمثل مشكلة بين الشعبين"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ومن جهة أخرى، قال ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية التي شهدت الواقعة، إنه قدم استقالته من منصبه لتسجيل تعاطفه مع الشاب المصري.

وشهد موقع "تويتر" عدة وسوم تضامنا مع الموظف المصري الذي تعرض للصفع، وإشادة بموقف العتيبي الذي استقال من رئاسة الجمعية التعاونية، منها "#حق_العامل_المصري"، و"#جمعية_صباح_الأحمد".

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