مرزوق الغانم: الأخبار عن صحة أمير الكويت مطمئنة جداً

المصدر: الكويت - البيان

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أمس، أن الأخبار الواردة بشأن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «مطمئنة جداً». وقال الغانم في تصريحات نشرها حساب مجلس الأمة على تويتر «نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريباً».



استكمال العلاج



وقالت وكالة الأنباء الكويتية الخميس الماضي إن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة بحسب صحيفة «القبس» الكويتية. وأعلنت الكويت الأسبوع الماضي أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خضع لجراحة ناجحة.



قضايا التعليم



على صعيد آخر، أكد الغانم أنه سيكون هناك لقاء لأعضاء مكتب المجلس مع نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بعد غدٍ الأربعاء، للاستماع أيضاً إلى توجيهاته ونصائحه.وتابع الغانم «وصلني من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كتاب برد الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو قانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك وفقاً للمادة 66 من الدستور».

وأضاف «وصلني طلب مقدم من عشرة نواب بتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي»، «ووصلني طلب مقدم من عشرة نواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الشمالية المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية». وأوضح أنه «سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس غداً الثلاثاء سيقرر فيه المكتب موعد الجلسة المقبلة وسأخبركم مباشرة عن هذا الأمر فور انتهاء الاجتماع».

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