ميليشيا الحوثي تتجرّع الهزيمة في صرواح والبيضاء

المصدر: عدن - البيان

تواصل ميليشيا الحوثي نزيف المقاتلين في جبهتي صرواح غربي مأرب وجبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، فيما تواصل الميليشيا استهداف التجمعات السكنية والمزارع في جنوبي محافظة الحديدة وسط انفلات أمني في مدينة أب الخاضعة لسيطرتها.وذكرت مصادر عسكرية في محور مأرب العسكري أن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي، قتلوا، في قصف مدفعي للقوات المشتركة استهدف تجمعاتهم في غربي محافظة مأرب بالتزامن مع تجدد المواجهات مع هذه الميليشيا في هذه الجبهة بعد أن فشلت خططها لمهاجمة مأرب من جبهة الجدعان شرقي المحافظة.

استعادة سوق

وفي جبهة قانية على حدود محافظة البيضاء مع محافظة مأرب، تمكنت القوات المشتركة المسنودة بمقاتلي القبائل من تحرير عدد من المواقع في هذه الجبهة بعد أيام من استعادة سوق المنطقة وطرد الميليشيا منه. ووفق مصادر عسكرية في محور البيضاء فإن القوات المشتركة شنت عدة هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى فيما ساندت مقاتلات التحالف هجوم القوات المشتركة وشنت سلسلة من الغارات على مواقع تجمع الميليشيا دمرت خلالها عدداً من الآليات كما قتلت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت على متن هذه الآليات القتالية.

انهيارات كبيرة

من جهته، قال العميد أحمد النقح قائد اللواء 117 مشاة، إن القوات المشتركة والمسنودة بالقبائل تخوض مواجهات متواصلة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا. وأكد أن الميليشيا الحوثية تكبّدت خلال الأيام الأخيرة خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران أفراد القوات المشتركة، وغارات دقيقة لطيران التحالف، استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيا في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية. وذكر قائد اللواء 117 مشاة أن القوات المشتركة عازمة على تحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي.

استهداف التجمعات

وفي جبهة الساحل الغربي، استهدفت ميليشيا الحوثي من جديد التجمعات السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه. حيث أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل اليمنيين في مركز المنطقة بشكل همجي وفق ما أكدته مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ«البيان».

وحسب المصادر فإن نيران ميليشيا الحوثي انهالت على المنازل بشكل عشوائي وهستيري ما أثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم ولا سيما الأطفال والنساء حيث تواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة في ظل صمت أممي.

أما في محافظة إب فأدى الانفلات الأمني إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ومن بينهم طفل جراء اشتباكات مسلحة بين أسرتين تتنازعان على ملكية مساحة من الأراضي في عاصمة المحافظة.

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