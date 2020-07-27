استشهاد 27 فلسطينياً بينهم 7 أطفال وسيدتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: الاراضي المحتلة- وكالات

استشهد 27 فلسطينياً بينهم 7 أطفال وسيدتان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 1070 آخرون، واعتقل نحو 2330 مواطناً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، في تقريره التوثيقي.

سقوط (27) شهيداً على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتقى (17) شهيداً في الضفة الغربية والقدس و(10) شهداء في قطاع غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز