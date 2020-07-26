الهلال الأحمر الإماراتي تقدم عيادات متنقلة لأهالي الخوخة

المصدر: عدن - البيان

قدمت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرعاية والخدمات الطبية لسكان قرى الساحل الغربي، ومخيمات النزوح فيه، حيث سيّرت عيادتين طبيتين متنقلتين إلى مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، في إطار الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمنيين.



واستهدفت إحدى العيادات أهالي قرية الوعرة والثانية النازحين في مخيم الوعرة الذين نزحوا من المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي. حيث استقبلت الفرق الطبية عشرات الحالات المرضية من الأطفال والنساء بمختلف فئاتهم العمرية، حيث تمت معاينتهم وعلاجهم وتقديم لهم الأدوية الضرورية للأمراض المنتشرة في المنطقة بشكل مجاني.



وأكدت الفرق الطبية أن العيادات مستمرة في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية إلى النازحين في قرية الوعرة وكذا في القرى والعزل والمناطق الواقعة على خط الساحل الغربي، حيث تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الخدمات الصحية من خلال تسيير العيادات المتنقلة لسهولة تنقلها ووصولها إلى المرضى في مساكنهم بمختلف مناطق الساحل الغربي، وذلك للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة.

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