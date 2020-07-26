انفجارات تهز قاعدة عسكرية في بغداد

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

ذكر الجيش العراقي في بيان أن ما لا يقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية اليوم الأحد.



وأكدت خلية الإعلام الأمني حدوث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب (طريق) سريع حلة - بغداد تحديداً في قاعدة الصقر.



وأفادت مصادر أمنية بأن عدة انفجارات وقعت وبأن الشرطة العراقية والفصائل المسلحة تستخدم القاعدة مستودعاً للذخيرة.



وأفاد مصدر أمني باتخاذ إجراءات أمنية مشددة قرب معسكر الصقر بعد الانفجار، وقال المصدر إن «القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة وقطعت الشوارع المحيطة بمعسكر الصقر قرب الدورة جنوبي بغداد». وأضاف أن «الطيران الأمريكي يحوم في سماء معسكر صقر قرب الدورة».

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