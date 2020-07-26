قرقاش: التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة موضحاً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها». وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدته قائلاً «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي».

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