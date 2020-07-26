رئيس مجلس الأمة الكويتي: : الأخبار عن صحة الأمير مطمئنة جداً

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد إن الأخبار الواردة بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة جدا".

وقال مرزوق الغانم في تصريحات نشرها حساب مجلس الأمة على تويتر "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس إن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة بحسب صحيفة القبس.

وأعلنت الكويت الأسبوع الماضي أن الأمير خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد.

وتابع الغانم «وصلني من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كتاب برد الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو قانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك وفقاً للمادة 66 من الدستور». وأضاف «وصلني طلب مقدم من عشرة نواب بتخصيص ساعتين من الجلسة القادمة وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي»، «ووصلني طلب مقدم من عشرة نواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون بشأن إنشاء المنطقة الشمالية المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية». وأوضح أنه «سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس يوم الثلاثاء القادم سيقرر فيه المكتب موعد الجلسة القادمة وسأخبركم مباشرة عن هذا الأمر فور انتهاء الاجتماع».

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