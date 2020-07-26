مدير مستشفى مصري يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي يتساءل فيه المصابون وغير المصابين بفيروس كورونا المستجد عن إمكانية عودة الفيروس للمتعافين منه مرة أخرى، أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى الحميات بدمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير المستشفى -وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية- إلى ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بشكل أشد قسوة وحدة من أعراض إصابته الأولى فى أواخر مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة -وفقًا لما نشره هواش على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن مناعة الشخص ضد الفيروس بعد شفائه منه لا تزيد على شهرين أو أقل، وأن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ.

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