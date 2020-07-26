مصر تستعد لبدء إنتاج لقاح "فاكسيرا" المضاد لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اجتماعاً، السبت، بمقر شركة "فاكسيرا" لمتابعة جاهزية المصانع وكفاءة خطوط الانتاج، تمهيدا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا في حال ثبوت فعاليته.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن "الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كافة احتياجاتها والتحديات التي قد تواجهها، كما ناقشت عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر، والتوسع أيضا للتصدير للدول الإفريقية" بحسب اليوم السابع.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة تابعت خطوط الإنتاج الحالية من اللقاحات المختلفة التي تنتجها الشركة بمصر، كما أكدت أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، لافتا إلى مناقشة "إمكانية مشاركة عدد من الشركات الأجنبية لشركة "فاكسيرا"، لتبادل الخبرات، بما يضمن ريادة مصر في تصنيع اللقاحات".

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