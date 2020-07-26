«كورونا» يؤجّل مناورات «النجم الساطع» في مصر

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تأجيل مناورات «النجم الساطع»، التي كان من المقرر أن تستضيفها القوات المسلحة المصرية في سبتمبر المقبل، بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأوضحت القيادة في بيان، أن مناورات «النجم الساطع» التي تشارك فيها قوات عسكرية من عدد من الدول سيتم إجراؤها وفقاً لذلك في سبتمبر 2021.

وشددت في الوقت نفسه على أنها تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى.

وتعد مناورات النجم الساطع، من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم. وتقام في مصر بصفة دورية بين أكثر من دولة، إذ بدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، واستؤنفت في عام 1981 ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

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