سيول في اليمن تودي بحياة 13 شخصاً وتدمّر منازل

المصدر: عدن - البيان

تسبّبت السيول الجارفة غربي اليمن في وفاة 13 شخصاً، ودمّرت عشرات المنازل والخيام في تلك المناطق وفي صنعاء ومأرب.

ووفق إفادات مسؤولين محليين وسكان لـ«البيان»، فإنّ السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق غربي البلاد منذ يومين، تسببت في وفاة 13 من سكان مديريات القناوص والزهرة واللحية شمالي محافظة الحديدة على سواحل البحر الأحمر، فضلاً عن تدميرها عشرات من المنازل، معظمها مصنوع من القش، كما جرفت أراضي زراعية. ووفق ما ذكر السكان، فإنّ آبار مياه الشرب رُدمت، كما جُرفت الطرقات الترابية، وفقد الناس مخزونهم من المواد الغذائية، لا سيّما الطحين والأرز، وإنّهم يواجهون أوضاعاً إنسانية في غاية الصعوبة.

وفي صنعاء، دمرت الأمطار المصحوبة بالرياح، مخيماً لنازحين من الحرب في أطراف المدينة، وجعلت سكانه يبيتون في العراء، في حين لاذت سلطات الميليشيا بالصمت، تاركة المدنيين يواجهون مصيرهم بإطلاق النداءات للناس والمنظمات للتبرع أو تدبير أماكن لإيوائهم. وفي محافظة مأرب التي يوجد بها أكبر تجمع للنازحين، ضربت الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة أجزاء من المخيمات كما غرقت أخرى بالمياه. وكانت الأرصاد الجوية، حذرت السكان في مناطق السواحل الغربية والمرتفعات، من أمطار غزيرة ستهطل على البلاد أغلب أيام الأسبوع الجاري، بعد أن ضربت السيول مدينة شبام التاريخية في وادي حضرموت، وألحقت أضراراً بالغة في المباني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز