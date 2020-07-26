حرص أمريكي على رفع السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أكّد الملحق العسكري للولايات المتحدة، المقدم جيكوب دي، حرص بلاده وأجهزتها المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أمس، عن جيكوب قوله، خلال لقائه أمس مع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، إن هذا الأمر من المنتظر أن ينعكس على علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان مستقبل التعاون المشترك بين الخرطوم وواشنطن في المجالات العسكرية وفرص تطويرها. وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك زار بعد أقل من ثلاثة أشهر من تسلمه مهام منصبه واشنطن، وأجرى عدداً من اللقاءات المهمة مع المسؤولين الأمريكيين في وزارات الخارجية والخزانة والدفاع وقيادات الكونجرس، وبحث معهم مسألة خروج السودان من القائمة. وتسبب وضع السودان بتلك القائمة في خسائر تراكمية، قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 800 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر المباشرة خلال الأعوام الـ23 الماضية الماضية نحو 350 مليار دولار.

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